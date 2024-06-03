Челябинские спортсмены заняли второе место на Всероссийском фестивале «Лига гимнастики»

Соревнования в Сочи собрали около 700 юных спортсменов

Челябинская команда успешно представила регион на Всероссийском фестивале «Лига гимнастики», прошедшем на федеральной территории Сириус в Сочи. Эти состязания собрали около 700 сильнейших юных гимнастов со всей страны. Команда Федерации спортивной гимнастики города Челябинска заняла второе место в общем зачете, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Юные гимнасты стали призерами в состязаниях по программе 3‑го юношеского разряда. В составе команды достойно выступили Виктория Лебедева, Мирослава Новикова и Кира Пожидаева. В личном первенстве Виктория Лебедева заняла 5‑е место.

«Наша команда доказала, что способна добиваться высоких результатов и может оказывать серьезную конкуренцию центрам развития спортивной гимнастики России. Приятно видеть то, что наши юные спортсменки очень прибавили в мастерстве и не зря усердно занимались на тренировках», — считает руководитель челябинской команды Иван Новиков.

Отметим, что челябинская команда не первый раз показывает высокие результаты на всероссийских соревнованиях, что говорит о стабильности и высоком уровне подготовки спортсменов. В этом году особое внимание привлекло выступление гимнасток младшей возрастной группы, которые впервые участвовали в фестивале на таком уровне и смогли внести весомый вклад в общий результат команды.

Гимнасты и их родители выразили благодарность всем, кто поддерживал их на протяжении подготовки и соревнований — родным, друзьям и тренерам Елене Капишниковой и Евгению Силинскому, а также Детской академии «СпортДжим» и ее директору Ивану Новикову.