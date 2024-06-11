В «Академии спорта» провели состязания среди юных гимнасток

В турнире приняли участие девочки от 4 до 9 лет

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В спорткомплексе «Академия спорта», открывшемся в декабре прошлого года в загородном районе «ТвояПривилегия», провели первые состязания по художественной гимнастике. В них спортсменки до 9 лет выступили в упражнениях с предметом, а самые юные участницы сдали гимнастические нормативы. Для многих из них это были первые серьезные испытания, сообщают организаторы соревнований.

В состязаниях по художественной гимнастике приняли участие ученицы художественной школы «EVA» 2015-2020 годов рождения. Так, самые юные гимнастки получали оценки на успешно выполненные нормативы, а спортсменки 6-8 лет выступили в упражнениях с предметом. Показать все свое мастерство и умение прибыли и девочки из Миасса.

В таких рода соревнованиях спортивные результаты, как правило, уходят на второй план. На первый вышло умение девочек справиться со своим волнением, показать все свои умения и навыки на глазах у большого количества зрителей. В большинстве своем юные гимнастки справились с этим, порадовав своих тренеров.





Стоит отметить, что в «Академии спорта» дети начинают заниматься художественной гимнастикой с полутора лет. Но обязательно вместе с родителями. А по достижении 3-летнего возраста осваивают навыки гимнастики под руководством квалифицированных тренеров-преподавателей. Здесь предоставляют одни из лучших условий в городе для занятий этим видом спорта. Спортивный зал в «Академии спорта» был открыт лишь полгода назад, но он соответствует самым высоким стандартам.



«В группах 1,5-3 годика малышки занимаются вместе с родителями. Тренировки полностью адаптированы под возраст детей. Смена деятельности происходит каждые 2 минуты. Уже в этом возрасте дети знакомятся и работают с тремя предметами: обруч, мяч, скакалка. А также много танцуют, делают растяжку и проходят увлекательную полосу препятствий», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» один из сотрудников «Академии Спорта».

Напомним, что «Академию Спорта» в загородном районе «Твоя Привилегия» в Челябинске, открыли в декабре 2023 года. Это большой спортивный комплекс общей площадью более 5000 кв. м. В нем проходят занятия и тренировки как среди профессиональных атлетов, так и любителей по единоборствам, гимнастике, большому теннису и другим видам спорта.





Малоэтажный загородный район «ТвояПривилегия» расположен в Сосновском районе, на берегу Шершневского водохранилища в 15 минутах езды от центра Челябинска.*

Также на территории района уже построены муниципальный детский сад и школа, где обучаются свыше тысячи учеников, взрослая и детская поликлиника, специалисты которой ведут прием по полису ОМС.**

Скоро вблизи «Привилегии» откроют уникальный «Фанпарк» с аттракционами и всесезонной горнолыжной трассой.*

*Не оферта. Застройщики жилого комплекса входят в группу компаний «АПРИ». ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-3», ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4». Проектные декларации на сайте: наш. дом. рф. Застройщики, входящие в группу компаний «АПРИ», образовательных, медицинских услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми не оказывают и не осуществляют. Деятельность Муниципального детского сада, муниципальной школы «ИТ-лицей Привилегия» — регламентируется Управлением образования Сосновского района. Академия спорта, Академия танца, фитнес центр Bright Fit — являются коммерческими учреждениями и осуществляют свою работу на возмездной основе. Время дороги является ориентировочным, без учёта пробок.

** Застройщик «Фанпарка» — ООО СЗ «Флай Плэнинг Партнерс», ИНН 7453326726. Срок реализации первой очереди строительства — до конца 2025 года.

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