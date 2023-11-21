В Челябинске участились случаи мошенничества при продаже билетов на матчи «Трактора»

В хоккейном клубе попросили болельщиков быть бдительными и приобретать «квитки» на официальных ресурсах

Яркая игра «черно-белых» в чемпионате КХЛ вызвала всплеск активности у мошенников, которые продают на сайтах-клонах поддельные билеты на матчи команды в Челябинске. Штаб хоккейного клуба «Трактор» выступил с заявлением к болельщикам, в котором просит их быть бдительными при покупке билетов на домашние матчи команды. И напомнил, что сделать это можно только на официальных ресурсах клуба.

Хоккейный клуб «Трактор» неудачно стартовал в чемпионате КХЛ, однако затем сменил тренера и результаты команды пошли в гору. Успешная игра и спортивные результаты вызвали зрительский интерес к матчам. Девять домашних матчей подряд хоккейный клуб собирал аншлаги на арене «Трактор».

«В связи с этим участились и случаи недобросовестной продажи билетов. Приобрести их можно в Челябинске ТОЛЬКО на официальных ресурсах клуба и у прямых партнеров „Трактора“»,— сообщают в штабе хоккейного клуба.

Пресс-служба ХК «Трактор» напомнила болельщикам о точках продаж, где можно приобрести билеты на домашние матчи команды: на официальном сайте клуба, в кассах ледовой арены «Трактор», а также у партнеров клуба. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением клуба на разных платформах. Все эти ресурсы с прямыми ссылками размещены на официальном сайте ХК «Трактор».

Напомним, что ранее мошенники активно использовали схему создания сайтов-клонов, на которые доверчивые болельщики попадали, переходя по ссылке со сторонних ресурсов. При этом цены на «липовые» билеты оказывались, как правило, в 2—3 раза выше номинала. Сейчас мошенники используют примерно такие же схемы, но и проявляют изобретательность и задействуют новые ресурсы.

«Подчеркиваем, что легально купить билеты на домашние матчи „Трактора“ можно только на клубных онлайн- и офлайн-платформах: официальном сайте, мобильном приложении „Трактора“ и в кассах арены. Также билеты доступны и у наших партнеров: на Яндекс. Афише и на Кассы.ру. Важно понимать, что билетные сайты-клоны или „Авито“ не являются официальными ресурсами и покупка билетов там сопровождается большими рисками, связанными даже не столько с непонятно завышенной ценой, а, скорее, с гарантией посещения игр, которые вам никто не предоставит»,— сообщили Первому областному в пресс-службе челябинского клуба.

Напомним, что ближайший матч челябинский клуб проведет сегодня, 21 ноября. Наша команда сыграет в арене «Трактор» с омским «Авангардом». Напомним, что ближайший матч челябинский клуб проведет сегодня, 21 ноября. Наша команда сыграет в арене «Трактор» с омским «Авангардом». В прямом эфире игру покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv. Начало — в 19:00.