«Авангард» продлил победную серию до 10 матчей выигрышем у «Трактора»

Челябинский клуб уступил в овертайме со счетом 1:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили в овертайме в домашнем поединке «Авангарду» со счетом 1:2. Омский клуб продлил свою победную серию в чемпионате КХЛ до десяти матчей. Победу сибирякам принес точный бросок Рида Буше в дебюте овертайма, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды долго вкатывались в сезон, чередуя победы с поражениями. Но «Трактор» вышел из крутого пике благодаря смене главного тренера, а «Авангард» нашел внутренние резервы для усиления игры. «Черно-белые» набрали хороший ход, одержав 8 побед в последних 10 матчах. «Ястребы» и вовсе выдали фантастическую серию из 9 побед кряду — она позволила омичам подняться на второе место в Восточной конференции, а по потерянным очкам и вовсе быть лидером турнира.

Предстоящий матч вызвал большой ажиотаж в Челябинске. Еще за два дня до стартового свистка все билеты на трибуны арены «Трактор» были проданы. Однако в стартовом периоде болельщикам увидеть хлеба и зрелищ не удалось. Было много позиционной игры и борьбы, силовых приемов и заблокированных бросков. Но до реальных, 100-процентных возможностей забить не было ни у той, ни у другой команды. Даже на исходе первого отрезка матча, когда гости две минуты играли в большинстве.

Второй период гости начали активней, завладев игровым и территориальным преимуществом. Давление на ворота канадского голкипера «черно-белых» Зака Фукале нарастало. Поэтому и заброшенная омичами шайба была логичной и складывалась из хода матча. Игроки «Авангарда» здорово сыграли в чужой зоне, накрыв прессингом оборону соперника. Им удалось вынудить ошибиться защитника Александра Шепелева и сделать выход «2 в 0». Владимир Ткачев забивал, по сути, уже в пустые ворота.

Впрочем, в роли отыгрывающихся «Трактор» находился недолго. Играя в большинстве, хозяевам не удалось сравнять счет, а как только на льду появился оштрафованный игрок тут же забили. И вновь отличился лучший бомбардир «черно-белых» Максим Шабанов. Ему удалось продлить свою рекордную результативную серию до 13 (!) матчей.

В третьем периоде команды создали немало возможностей забить. Однако где-то подводила неточность форвардов в завершающих стадиях атак, где-то надежно действовали вратари. Исход противостояния решился в овертайме. Американский форвард «ястребов» Рид Буше принес победу своей команде, которая стала уже 10-й подряд.

Челябинский клуб отправляется в Магнитогорск, где уже послезавтра, 23 ноября, состоится очередная серия южноуральского дерби: «Металлург» vs «Трактор».