Алексей Текслер оценил работу тренерского штаба хоккейного клуба «Трактор»

Губернатора устраивает игра и текущие результаты челябинской команды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удовлетворен тем, как сейчас играет и выступает хоккейный клуб «Трактор». Глава региона считает, что новому главному тренеру команды Алексею Заварухину удалось взбодрить коллектив. Об этом Алексей Текслер заявил агентству ТАСС, добавив, что видит потенциал в команде, и выразил доверие тренерскому штабу клуба.

Хоккеисты челябинского «Трактора» неудачно стартовали в текущем чемпионате КХЛ. Руководству клуба пришлось применять кадровые решения в тренерском штабе команды. Так, 4 октября в штабе «черно-белых» объявили об отставке с поста главного тренера Анвара Гатиятулина, а месяц спустя, 3 ноября, Алексей Заварухин избавился от приставки «и. о.» и был утвержден в качестве наставника команды.

«Мы с Алексеем Борисовичем встретились сразу после его назначения исполняющим обязанности. Он, мне кажется, смог взбодрить коллектив. Я считаю, что наша команда с хорошим потенциалом»,— отметил Алексей Текслер.

Под руководством Алексея Заварухина челябинский клуб одержал 11 побед в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря успешной игре «Трактор» вошел в кубковую восьмерку в Восточной конференции. На текущий момент «черно-белые» занимают 5-ю позицию в непосредственной близости от группы лидеров.

«В целом команда сегодня показывает атакующий хоккей, нужно играть дальше, побеждать — и все придет. Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное, будем рассчитывать на хорошие результаты»,— добавил губернатор.

Сегодня, 23 ноября, в чемпионате КХЛ состоится очередное противостояние южноуральского дерби. В Магнитогорске хоккеисты «Трактора» сыграют с местным «Металлургом». В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv.