Хоккеисты «Трактора» одержали уверенную победу над «Барысом» в чемпионате КХЛ

Челябинцы на домашнем льду победили со счетом 2:0

«Тяжелая игра. Понятно, что ребята хотели победить. Немного не хватило „мусорного“ гола в начале первого периода. Вратарь соперника видел все броски — на этом акцентировали внимание. Разобрали моменты, которые у нас не получились с „Салаватом Юлаевым“, показали ребятам. Что-то получилось, что-то нет. Самое главное — результат есть. Сыграли на „ноль“, забили в большинстве и взяли два очка. Они нам были нужны»,

— рассказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.