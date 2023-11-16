Сегодня, 16 ноября, хоккейный клуб «Трактор» прервал свою двухматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ. На домашней арене челябинцы уверенно обыграли «Барыс» из Астаны со счетом 2:0. Форвард «черно-белых» Максим Шабанов набирает очки в 11 матчах подряд и продлевает свою рекордную результативную серию, передает корреспондент ИА «Первый областной».
В первом периоде «Трактор» создал большое количество моментов у ворот Эдди Паскуале, но хозяев подводила реализация. Гости также отвечали опасными контратаками, но Зак Фукале сумел отвезти угрозу.
Ключевым моментом матча стало пятиминутное удаление игрока «Барыса» Энтони Камара. Челябинцы своим шансом в неравных составах воспользовались. Счет в игре открыл Владимир Ткачев. Ассистировали ему Сергей Телегин и Максим Шабанов, который продлил свою серию с очками до 11-ти встреч.
А уже на 19-й секунде третьего периода защитник «черно-белых» Сергей Телегин укрепил преимущество «Трактора». Челябинцы вновь реализовали пятиминутное удаление соперника. В оставшееся время подопечные Алексея Заварухина уверенно довели поединок до победы — 2:0.
Третий «сухой» матч в сезоне провел голкипер челябинцев Зак Фукале, в этом матче он отразил 29 бросков. Также продолжает набирать очки Максим Шабанов. Напомним, что ранее 23-летний хоккеист побил рекорд челябинского клуба по продолжительности серии в КХЛ.
«Тяжелая игра. Понятно, что ребята хотели победить. Немного не хватило „мусорного“ гола в начале первого периода. Вратарь соперника видел все броски — на этом акцентировали внимание. Разобрали моменты, которые у нас не получились с „Салаватом Юлаевым“, показали ребятам. Что-то получилось, что-то нет. Самое главное — результат есть. Сыграли на „ноль“, забили в большинстве и взяли два очка. Они нам были нужны», — рассказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Следующий поединок челябинцы проведут послезавтра 18 ноября. На домашней арене «Трактор» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
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