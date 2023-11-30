В Челябинске стартует Кубок России по конькобежному спорту

А также Всероссийские соревнования на призы ЛД «Уральская молния»

Сегодня, 30 ноября, на льду челябинского ледового дворца «Уральская молния» стартует Кубок России по конькобежному спорту. Ведущие спортсмены страны разыграют комплекты наград в многоборье. В рамках мероприятия пройдут также Всероссийские соревнования на призы ЛД «Уральская молния». В них примут участие звезды конькобежного спорта, в том числе и лидеры южноуральской команды Ольга Фаткулина и Екатерина Алдошкина, сообщает пресс-служба ледового дворца.

Эти два старта служат генеральной репетицией для организаторов перед проведением состязаний по конькобежному спорту в рамках II Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов. Этот турнир пройдет на льду «Уральской молнии» с 9 по 18 февраля 2024 года.

На этапе Кубка России в Челябинске ведущие спортсмены страны выступят в спринтерском и классическом многоборьях. Они разыграют четыре комплекта наград. Соревнования продлятся два дня и завершатся 1 декабря. В первый день турнира состоятся забеги на 500 и 1000 метров среди мужчин и женщин в спринтерском многоборье, а после небольшой паузы на старт выйдут представители классического многоборья.

На лед «Уральской молнии» выйдут звезды российского конькобежного спорта, в том числе чемпионы мира Ангелина Голикова и Павел Кулижников. Поборются за награды и лидеры южноуральской команды — Ольга Фаткулина и Екатерина Алдошкина.

Напомним, что в текущем сезоне прошли уже два этапа Кубка России по конькобежному спорту — в Коломне и Санкт-Петербурге. На состязаниях в Северной столице отличный результат показали южноуральские спортсменки в командном забеге на 6 кругов. Анастасия Григорьева, Ирина Власова и София Клименко установили новый рекорд местного катка.

Вход на соревнования в ЛД «Уральская молния» свободный, начало состязаний — в 11:00.

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