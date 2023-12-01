Российские конькобежцы обновили три рекорда катка «Уральская молния» на Кубке России

На соревнованиях в Челябинске главной героиней соревнований стала Дарья Качанова

В Челябинске завершился третий этап Кубка России по конькобежному спорту, на котором были установлены три новых рекорда катка ЛД «Уральская молния». Главной героиней соревнований стала чемпионка Европы Дарья Качанова. Спортсменка установила рекорд катка на дистанции 1000 метров и по сумме спринтерского многоборья. Челябинские спортсмены не смогли вмешаться в борьбу за медали, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне прошел первый день состязаний, о результатах которого мы подробно рассказали вчера. Он хоть и преподнес небольшие сюрпризы, но в целом прошел без громких сенсаций. Ожидаемые высокие секунды показали фавориты и во второй день соревнований. Но показанные ими результаты несколько изменили расстановку сил.

Начнем со спринтерского многоборья. Прорыв после первого дня совершила чемпионка мира Ангелина Голикова. Вчера по сумме двух дистанций она была пятой, а сегодня показала второй результат на дистанциях 500 и 1000 метров. Это позволило ей ворваться в тройку призеров в многоборье по итогам четырех забегов и выбить из тройки призеров Ирину Кузнецову. Второе место за Еленой Ераниной из Москвы, которая в четырех забегах не опускалась ниже пятого места.

Ну, а уверенную победу одержала Дарья Качанова, представляющая Нижегородскую и Московскую области. Она была сильней во всех четырех забегах и обновила рекорд катка в спринтерском многоборье — 152,570! И все же главное достижение она установила на дистанции 1000 метров сегодня. Она пробежала дистанцию за 1.15,83, также установив рекорд катка, державшийся 11 лет!

«Всегда приятно побеждать, тем более с рекордом катка. Но я не придаю этому большого значения. Понимаю, что главные старты впереди. Надо показать максимум на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших России», — подвела итог своему выступлению Дарья Качанова.

Кубок России. 3-й этап. Спринтерское многоборье, женщины:

1. Дарья Качанова (Нижегородская область / Московская область) — 152,570 очков.

2. Елена Еранина (Московская область / Владимирская область) — 156,720.

3. Ангелина Голикова (Москва) — 156,815.

9. Ольга Фаткулина (Челябинская область) — 161,615.

11. Анастасия Алтухова (Челябинская область) — 163,335.

В состязаниях среди мужчин главная интрига свелась к противостоянию двух друзей-соперников, представляющих Краснодарский край и Мурманскую область — Руслана Мурашова и Павла Кулижникова.

Менее титулованный Мурашов еще вчера показал, что готов бороться за чемпионство. Подтвердил он это и сегодня. Причем, в обоих случаях он уступал Павлу по времени на 1000 метров, но выигрывал «пятисотку». В итоге у него 139,990 баллов и новый рекорд катка в спринтерском многоборье. У Кулижникова — 140,250 очков.

Кубок России. 3-й этап. Спринтерское многоборье, мужчины:

1. Руслан Мурашов (Краснодарский край / Мурманская область) — 139,990 очков.

2. Павел Кулижников (Краснодарский край / Мурманская обл.) — 140,250.

3. Артем Арефьев (Санкт-Петербург / Вологодская область) — 142,140.

5. Никита Базюк (Челябинская область) — 142,740.

8. Степан Чистяков (Челябинская область) — 143,460.

В состязаниях среди женщин в классическом многоборье победили те, кто накануне сумел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Победу одержала Екатерина Кошелева из Свердловской области (167,951 очков). На четырех дистанциях она не опускалась ниже призовой тройки. Серебро и бронза достались спортсменкам из Москвы — Александре Кравченко (168,659) и Александре Саютиной (169,917).

О последней из вышеперечисленных стоит рассказать отдельно. Она является дочерью Вадима Саютина, имя которого хорошо известно любителям и специалистам конькобежной школы Челябинской области. Уроженец Казахстана на протяжении долгих лет выступал за наш регион на международных стартах, четыре раза принимал участие в Олимпийских играх. Ныне он входит в тренерский штаб сборной России и сборной Москвы.

Можно порадоваться за Александру Саютину. С другой, сожалеть о том, что она лишила возможности завоевать медаль челябинке Анастасии Григорьевой. Наша спортсменка была очень близка к пьедесталу почету, но уступила самую малость.

Кубок России. 3-й этап. Классическое многоборье, женщины:

1. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 167,951 очков.

2. Александра Кравченко (Москва) — 168,659.

3. Александра Саютина (Москва) — 169,917.

4. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 170,055.

9. Полина Чеснокова (Челябинская область) — 176,020.

11. София Клименко (Челябинская область) — 176,773.

В состязаниях мужчин-«классиков» вне конкуренции был Даниил Алдошкин. Супруг челябинской конькобежки на стабильно высоком уровне прошел все четыре дистанции, что вылилось в солидные 152,567 очков.

Возможно, мог бы составить ему серьезную конкуренцию бывший шорт-трекист Руслан Захаров. Но уроженца Иркутска сгубил короткий спринт, на котором он показал лишь 22-й результат. На третье место заскочил по сумме многоборья Дмитрий Зукин из Мурманска. Причем, он буквально ворвался в призовую тройку: отрыв от Даниила Найденышева и Даниила Чмутова получился минимальным.

Кубок России. 3-й этап. Классическое многоборье, мужчины:

1. Даниил Алдошкин (Московская область / Иркутская область) — 165,512 очков.

2. Руслан Захаров (Московская область / Иркутская область) — 155,110.

3. Дмитрий Зыкин (Мурманская область) — 158,001.

Впереди сильнейших конькобежцев страны ждет чемпионат России в Кемерово, который пройдет с 26 по 29 декабря. Именно он будет служить для формирования национальный команды на следующий сезон. И все же главным стартом сезона, как признают многие специалисты, для наших лидеров станет участие во II зимней Спартакиаде сильнейших спортсменов России. Эти соревнования пройдут на льду челябинской ЛД «Уральская молния» с 14 по 18 февраля 2014 года.