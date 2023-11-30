Лидеры конькобежной сборной России стартовали на Кубке страны в Челябинске

На льду ЛД «Уральская молния» они разыграют четыре комплекта наград в многоборье

В Челябинске стартовал третий этап Кубка России по конькобежному спорту, на котором ведущие спортсмены страны определят сильнейших в спринтерском и классическом многоборье. Помимо лидеров национальной команды во главе с чемпионами мира Павлом Кулижниковым и Ангелиной Голиковой, на старт вышли и сильнейшие южноуральские конькобежцы. Рассказываем, как прошел первый день турнира для Ольги Фаткулиной, Екатерины Алдошкиной и других наших земляков.

В конькобежном спорте принято разделять состязания на отдельных дистанциях и многоборьях. Национальные чемпионаты и Кубки — это как два разных турнира. В них хоть и участвуют одни и те же спортсмены, но расклады и претенденты на высокие места зачастую очень отличаются. В Челябинск на третий этап Кубка России прибыли практически все ведущие многоборцы страны — универсальные атлеты, которые одинаково успешно могут бежать различные дистанции.

Открывали программу соревнований спринтеры. Именно здесь собраны наиболее титулованные и известные спортсмены, которые успели себя зарекомендовать на международной арене. Среди них, например, победители и призеры Олимпийских игр Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина. Прибыл в Челябинск поддержать титулованных спортсменов и вип-гость в лице президента Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев.

«Челябинский лед, возможно, не самый быстрый. Но здесь всегда такая приятная и уютная атмосфера. Поэтому ведущие конькобежцы страны регулярно сюда с радостью приезжают. Впереди у них два ответственных старта — чемпионат России и Спартакиада сильнейших. Причем, именно Спартакиада для них является главным турниров сезона», — сообщил Николай Гуляев.

В первый день турнира спринтеры выступили на двух дистанциях — 500 и 1000 метров. Лучший результат по сумме двух забегов показала Дарья Качанова, представляющая Нижегородскую и Московскую области. Второе промежуточное место у Ирины Кузнецовой, а третье у Елены Ераниной (обе спортсменки выступают за Московскую область и дают параллельный зачет Красноярскому краю и Владимирской области соответственно).

Главный фаворит турнира, бронзовый призер ОИ-2022 и чемпионка мира, Ангелина Голикова из Москвы показала не самые быстрые свои секунды. На «пятисотке» у нее четвертый результат (39,48), на 1000 метров — пятый (1.19,47). По сумме двух дистанций она идет пока на пятом месте.

«Я с приключениями готовилась к нынешнему сезону, в августе переболела и, по сути, начала активно тренироваться лишь в октябре. Поэтому моя физическая готовность пока далека от оптимальной. Но рассчитываю, что к главным стартам сезона форму наберу и покажу достойные результаты», — сообщила Ангелина Голикова корреспонденту Первого областного.

Набирает физические кондиции после родов и главная звезда челябинского конькобежного спорта. Ольге Фаткулиной пока еще сложно выйти на высокий уровень, но виден прогресс спортсменки в результатах. На любимой для себя «пятисотке» она показала 7-й результат (40,03), а на дистанции 1000 метров у нее скромная 11-я позиция (1.22,44).

Спринтерское многоборье. Женщины (после двух видов — 500 и 1000 метров):

1. Дарья Качанова (Нижегородская область / Московская область) — 76,475 баллов.

2. Ирина Кузнецова (Московская область / Красноярский край) — 78,355.

3. Елена Еранина (Московская область / Владимирская область) — 78,415.

4. Елизавета Агафошина (Москва) — 78,570.

5. Ангелина Голикова (Москва) — 79,215.

9. Ольга Фаткулина (Челябинская область) — 81,250.

11. Анастасия Алтухова (Челябинская область) — 81,920.

В состязаниях спринтеров-мужчин также не обошлось без неожиданностей. Трехкратный чемпион мира Павел Кулижников занимает промежуточную вторую позицию по сумме двух забегов. Впрочем, он уступает достойному противнику и не менее титулованному Руслану Мурашову. Третья позиция у Михаила Казелина.

В десятке сильнейших находятся и два челябинских конькобежка. На 7-й позиции расположился Никита Базюк, на 9-й — Степан Чистяков. Завтра, 1 декабря, состоятся еще два спринтерских забега среди женщин и мужчин, по итогам которых и будут определены победители и призеры соревнований.

Спринтерское многоборье. Мужчины (после двух видов — 500 и 1000 метров):

1. Руслан Мурашов (Краснодарский край / Мурманская область) — 70,130 баллов

2. Павел Кулижников (Краснодарский край / Мурманская область) — 70,285.

3. Михаил Казелин (Московская область) — 71,375.

7. Никита Базюк (Челябинская область) — 71,710.

9. Степан Чистяков (Челябинская область) — 72,065.

Что касается представителей классического многоборья, то здесь основные наши надежды связаны с Екатериной Алдошкиной. Челябинская спортсменка на протяжении многих лет была одним из лидеров национальной сборной по шорт-треку, а теперь успешно реализовывает себя в конькобежном спорте.

Однако на соревнованиях в «Уральской молнии» челябинка решает свои, локальные задачи. Она вышла на старт только одной дистанции, 500 метров, на которой показала 11-й результат. Кстати, на предстоящей в Челябинске II Всероссийской зимней Спартакиаде сильнейших Екатерина Алдошкина, по нашей информации, планирует выступить как в состязаниях по шорт-треку, так и конькобежному спорту.

По итогам двух забегов среди женщин в классическом многоборье лидерство захватила Екатерина Кошелева из Свердловской области. Немного ей уступают москвички Александра Кравченко и Александра Саютина. Претендует на высокие места по сумме многоборья и челябинка Анастасия Григорьева, которая расположилась на четвертом месте. Завтра спортсменкам предстоит выйти на старт дистанций 1000 и 1500 метров.

Классическое многоборье. Женщины (после двух видов — 500 и 3000 метров):

1. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 82,796 баллов.

2. Александра Кравченко (Москва) — 82,975.

3. Александра Саютина (Москва) — 83,051.

4. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 84,246.

7. Полина Чеснокова (Челябинская область) — 85,026.

11. София Клименко (Челябинская область) — 87,113.

У мужчин-«классиков» хороший себе задел для общей победы сделал супруг Екатерины Алдошкиной. Даниил показал третий результат на «пятисотке» и лучшее время на дистанции 5000 метров. Второе и третье места по сумме двух дистанций у Сергея Трофимова и Дмитрия Зыкина. А вот олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров пока вне тройки сильнейших. Старт в коротком спринте у него не получился: лишь 22-й результат.

Классическое многоборье. Мужчины (после двух видов — 500 и 5000 метров):

1. Даниил Алдошкин (Московская область / Иркутская область) — 76,005 баллов.

2. Сергей Трофимов (Красноярский край / Нижегородская область) — 77,595.

3. Дмитрий Зыкин (Мурманская область) — 78,021.

4. Руслан Захаров (Московская область / Иркутская область) — 78,042.

Завтра, 1 декабря, состоится второй, заключительный день соревнований. Всем спортсменам предстоит провести еще по два забега, после чего станут известны победители и призеры третьего этапа Кубка России. Стартует программа в 11:00, а завершится турнир церемонией награждения в 18:00. Вход свободный.

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