Челябинские конькобежки установили новый рекорд в Санкт-Петербурге

Они выиграли командный забег с лучшим временем катка

В Санкт-Петербурге завершился второй этап Кубка России по конькобежному спорту. Главными действующими лицами соревнований стала женская команда Челябинской области. Три южноуральские спортсменки показали лучший результат в истории местного катка в командном забеге на 6 кругов. В активе южноуральцев и несколько медалей с личных состязаний, сообщает пресс-служба региональной Федерации конькобежного спорта.

В состав сборной Челябинской области на командный женский забег 6 кругов вошли три спортсменки — Анастасия Григорьева, Ирина Власова и София Клименко. Девушки здорово распределили силы по дистанции, выиграв с временем 3:23,65, установив рекорд катка. Пришедшие к финишу команды Москвы и Санкт-Петербурга отстали от победительниц на 1,86 и 6,68 секунды соответственно.

Успешно выступили южноуральцы и в спринтерском командном забеге на 3 круга. Здесь не было равных сборной Московской области (1.34,16). Зато второй и третьей к финишу пришли две наши команды. Серебряные медали достались первой сборной Челябинской области — Полине Чесноковой, Ольге Фаткулиной и Анастасии Алтуховой. Бронзу завоевала вторая команда в составе: Елизавета Ташкинова, Ирина Власова и Анастасия Григорьева.

Отметим, что отличились южноуральские спортсмены и в личных состязаниях. Так, «пятисотку» у мужчин выиграл Никита Базюк (36,24). В забеге на 3000 метров среди женщин серебряную медаль завоевала Анастасия Григорьева (4.27,40).

По сумме рейтинговых очков с 1-го и 2-го этапов Кубка России определятся все участники Всероссийских соревнований на призы Лидии Скобликовой. Эти состязания пройдут 9—10 декабря на льду ЛД «Уральская молния» в Челябинске. По итогам этих трех стартов будет сформирован состав участников чемпионата России, который пройдет 22—24 декабря в Коломне.