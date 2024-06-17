В Челябинске стартовала продажа билетов на международный турнир по дзюдо

На соревнованиях Russian Judo Tour* выступят около 300 спортсменов из 15 стран

Организаторы международного турнира по дзюдо Russian Judo Tour в Челябинске объявили о старте продаж билетов на предстоящее событие. На соревнованиях, которые пройдут 29—30 июня в арене «Трактор», выступят около 300 спортсменов из 15 стран. Они разыграют 14 комплектов наград и призовой фонд в размере более 7 миллионов рублей, сообщают организаторы мероприятия.



Зрителей приглашают посетить соревнования в арене «Трактор» в 10:00, а также на финальные поединки — в 15:30 и 16:00. Торжественная церемония открытия соревнований запланирована на субботу, 29 июня, перед финальной частью турнира. Зрители могут посетить как предварительные, так и финальные состязания. Стоимость билетов — от 200 рублей, приобрести можно на сайте и в Городских зрелищных кассах.



В Челябинск третий год подряд приедут сильнейшие дзюдоисты России, а также представители Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран. В первый день мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины — до 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг. В воскресенье, 30 июня, пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, а также до 48, 52 и 57 кг — у женщин.

Ранее мы сообщали, что призовой фонд международного турнира в Челябинске составит 7,3 миллиона рублей. Денежные премии получат победители и призеры соревнований в каждой из 14 весовых категорий.

Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами мероприятия выступят Федерация дзюдо России, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Фонд поддержки спорта.

* Russian Judo Tour — в переводе с английского языка «Российский дзюдо-тур».

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