Около 300 дзюдоистов разыграют более 7 миллионов рублей на турнире в Челябинске

Этап Российского профессионального тура пройдет 29—30 июня в арене «Трактор»

Челябинск снова примет сильнейших дзюдоистов на этапе Russian Judo Tour*. Международные соревнования пройдут в ледовой арене «Трактор» 29 и 30 июня. Помимо российских спортсменов, в них примут участие гости из Беларуси, Армении, Индии и Монголии. Они разыграют 7,3 миллиона рублей в 14 весовых категориях, сообщают организаторы турнира.

Подобные соревнования пройдут в южноуральской столице третий год подряд. Турнир состоится в рамках Российского профессионального тура — проекта Федерации дзюдо России, стартовавшего в 2022 году. Каждый этап — это настоящее спортивное шоу, главным, но не единственным элементом которого является красивая борьба на татами.

В этом году в Челябинске выступят около 300 спортсменов, которые поборются не только за медали в 14 весовых категориях, но и за внушительные призовые. Призовой фонд турнира составит 7,3 миллиона рублей. Окончательный состав участников определится позже, но уже известно, что на Южном Урале выступят сильнейшие дзюдоисты не только России, но и Беларуси, Армении, Индии и Монголии.

Торжественное открытие состязаний запланировано на субботу, 29 июня. В первый день мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины — до 63, 70, 78 и свыше 78 кг. В воскресенье, 30 июня, пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг у спортсменов, а также до 48, 52 и 57 кг у дзюдоисток.

Каждый день предварительные встречи будут начинаться в 10:00 по местному времени, а финальный блок — в 17:00. Что касается торжественного открытия состязаний, оно запланировано на 16:30 29 июня.

Организаторами мероприятия выступят Федерация дзюдо России, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Фонд поддержки спорта.

* Russian Judo Tour — в переводе с английского означает «Российский дзюдо-тур»

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