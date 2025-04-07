В Челябинске стартовала продажа билетов на Кубок губернатора по танцевальному спорту

В этом году соревнования пройдут под девизом «Южный Урал танцует»

Сегодня, 7 апреля, организаторы Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту объявили о старте продаж билетов на предстоящее событие. В этом году его проведут в 25‑й раз. Турнир соберет более 1000 участников из разных уголков страны. Главной «фишкой» соревнований станет гала-вечер в категории Pro-Am, в котором дуэт представлен профессиональным спортсменом и танцором-любителем, сообщает Фонд поддержки спорта.

Соревнования пройдут с 12 по 13 апреля в челябинском дворце спорта «Юность». В первый день турнира на паркет выйдут самые юные танцоры от 3 лет. Продолжат спортивную программу состязания на первенство города в категории «Дети» и фестиваль коллективов бального танца. В 18:00 стартует большой юбилейный концерт.

Программа 13 апреля начнется с отборочных соревнований по программе «Наставник — ученик» (категория Pro-Am). Вечернее отделение начнется в 19:00. Его откроет красочное гала-шоу.

«Финалы в категории Pro-Am, выступление легендарной команды Team Ural, турнир по программе „Секвей“ и „Кубок Малахита“ и „Кубок фокстрота“ на приз Эндрю Синкинсона. Все это составит программу гала-шоу — главного события Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту», — сообщают в Фонде поддержки спорта.

Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят региональный Минспорт, Федерация танцевального спорта Челябинской области, спортшкола «Вероника» при содействии Фонда поддержки спорта.

Ранее мы рассказывали о том, каким большим событием в спортивной жизни Челябинска стал Кубок губернатора по танцевальному спорту. За 25 лет в нем приняли участие более 60 000 спортсменов из 25 стран мира.

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