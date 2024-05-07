В Челябинске стартовал Всероссийский турнир по боксу «Кубок Танкограда»

За награды турнира вступили в борьбу 100 спортсменов из 33 регионов

Сегодня, 7 мая, в Челябинске стартовал всероссийский турнир по боксу «Кубок Танкограда». В течение пяти дней более 100 спортсменов из 33 регионов будут бороться за медали соревнований. В первый день прошла церемония открытия соревнований и предварительные поединки в олимпийских весовых категориях.

Челябинск во второй раз проводит статусный турнир по боксу всероссийского уровня. На церемонии открытия соревнований первый замминистра спорта Челябинской области Анна Кодина напомнила зрителям, что губернатор Алексей Текслер принял во внимание высокий уровень организации турнира и выступил с инициативой проводить его ежегодно.

«Глава региона остался доволен тем, как прошли соревнования в Челябинске накануне Дня Победы. И озвучил пожелание сделать „Кубок Танкограда“ традиционным. Уверена, что и в этом году турнир пройдет на высочайшем организационном уровне. Он оставит приятные впечатления как для южноуральских боксеров, так и гостей с разных регионов страны», — отметила Анна Кодина.

Помимо нее, в церемонии открытия соревнований, прошедшей в спорткомплексе «Динамо», приняли участие директор Центра спортивной подготовки по боксу Андрей Кудинов, председатель регионального отделения общества «Динамо» Сергей Болгар, а также наш титулованный спортсмен, чемпион Европы-2024 Эдмонд Худоян.

«Такие турниры очень нужны нашей перспективной молодежи. У нас есть хорошие молодые ребята. Им нужна соревновательная практика и возможность биться в ринге с сильными соперниками», — отметил Эдмонд Худоян.

На «Кубок Танкограда» заявлены 20 южноуральских боксеров. По словам Андрея Кудинова, все они готовились к турниру самостоятельно, под присмотром личных тренеров спортсменов. Лидерами южноуральской команды на «Кубке Танкограда» являются призеры чемпионатов страны, всероссийских турниров Алексей Киселев и Иван Лузин.

Организаторами соревнований выступают Федерация бокса Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта. Финальные поединки турнира пройдут 11 мая во Дворце спорта «Юность». Начнутся они в 17:00. А в 21:00 запланирован вечер профессионального бокса «Танкоград». Зрители увидят 11 поединков с участием южноуральских боксеров, которым будут противостоять соперники из России, Узбекистана и Ирана.