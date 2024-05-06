В Челябинске предложили выбрать маскота для боксерской федерации

Итоги конкурса подведут 11 мая на турнире «Танкоград»

Региональная федерация бокса запустила опрос, в котором предложила челябинцам выбрать талисман организации. Все желающие могут проголосовать за одну из трех кандидатур — кенгуру, льва или тигра. Итоги конкурса подведут 11 мая на вечере профессионального бокса «Танкоград». Кроме того, организаторы предлагают южноуральцам выбрать и имя будущего талисмана, авторов интересных вариантов ждут подарки, сообщает региональная федерация бокса.

«Присоединяйтесь к выбору ростовой куклы Федерации бокса Челябинской области! Мы собрали три популярных варианта, вдохновленных нашим любимым видом спорта: царь зверей лев, боксирующий кенгуру и сильный тигр — готовы соревноваться за звание символа бокса в Челябинской области», — сообщают в региональной федерации бокса.

Опрос был запущен на официальных аккаунтах организации в соцсетях. Пока с незначительным отрывом лидирует кенгуру (46% голосов). Далее следуют тигр (32%) и лев (22%). Итоги конкурса подведут 11 мая в рамках Дня бокса в Челябинской области, кульминацией которого станет турнир профессионалов «Танкоград» во дворце спорта «Юность».

Кроме того, организаторы опроса просят южноуральцев выбрать и имя для ростовой куклы. Авторы самых креативных имен получат фирменный мерч от Федерации бокса. Итоги этого конкурса подведут 13 мая. Некоторые любители бокса уже предложили несколько забавных вариантов имени маскота. Самый забавный выбор — Эдмонд. По всей видимости, это имя предложил фанат и поклонник чемпиона Европы Эдмонда Худояна.