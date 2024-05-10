В Челябинске состоялось медийное взвешивание участников турнира по боксу «Танкоград»

Бойцы встретились лицом к лицу, устроив «Битву взглядов»

В Челябинске состоялось медийное взвешивание участников вечера профессионального бокса «Танкоград». Уже завтра, 11 мая, бойцы выйдут на ринг Дворца спорта «Юность», а сегодня встретились лицом к лицу, провели битву взглядов и пожелали друг другу удачи. В центре внимания были участники главного боя вечера, в котором сразятся челябинец Андрей Стоцкий и опытный боксер из Ирана Седсина Галибанди, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На турнире по профессиональному боксу «Танкоград» зрители увидят 12 поединков. В главном из них встретятся челябинец Андрей Стоцкий и опытный соперник из Ирана Седсина Галибанди. Наш земляк находился в хорошем настроении: много улыбался и шутил. А еще заверил, что не сомневается в завтрашней победе.

«Я не могу проиграть. За мной внимательно с трибун будет смотреть и поддерживать дочка. Все свои победы в карьере я посвящаю ей. Кроме того, я впервые буду биться в главном бою вечера. Поэтому есть желание показать яркий и красивый бокс», — отметил Андрей Стоцкий.

Впрочем, и соперник у челябинца в главном бою будет непростым. Опытный иранец также провел на профессиональном ринге четыре поединка и во всех одержал победы. И, конечно же, настроен не портить свой послужной список.

Еще советуем внимательно присмотреться к перспективному тяжеловесу из Владикавказа Тимуру Бибилову. Пару месяцев назад он подписал контракт с «УралБоксПромоушн» и планирует выйти на высокий уровень. 18-летний спортсмен ставит перед собой задачу взять четыре мировых чемпионских пояса. Правда, не уточнил, сколько времени ему понадобится на то, чтобы осуществить задуманное. Его соперником в категории до 90,2 кг станет опытный боец из Узбекистана Мухиддин Раджапаев.

В центре внимания был и еще один колоритный боксер. Южноафриканец Асемале Веллем впервые будет биться на ринге в Челябинске. Он рассчитывает удивить публику и показать всю силу и мощь африканского бокса.

«Мне здесь нравится. Вижу, что организаторы хорошо подготовились к турниру. И я тоже. На легкий бой не рассчитываю, соперник опасный. Это будет битва характеров и выносливости», — отметил южноафриканец.

Отметим, что выйдут на ринг в Челябинске и 9 южноуральских боксеров. Среди них Александр Сечко, Ильяс Додаржонов, Тамерлан Касымов, Ахмадшох Махмадшоев, Ирина Автина, Александра Овчинникова, Евгений Павко и выступающие под флагом компании «УралБоксПромоушн» Луис Мигель Байона и Максим Плешков. Для последнего это будет первый титульный бой — спортсмен из Миасса сразится за титул чемпиона Содружества.

Вечер профессионального бокса пройдет 11 марта во Дворце спорта «Юность». Начало — в 21:00. Организаторами мероприятия выступят Федерация бокса Челябинской области и промоутерская компании «УралБоксПромоушн». Билеты на спортивное шоу можно приобрести в городских зрелищных кассах.