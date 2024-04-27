В Челябинске стартовал Кубок Урала по спортивной гимнастике

Турнир открыл серебряный призер Олимпийских игр Иван Стретович

В Челябинском государственном университете в третий раз проходит Кубок Урала по спортивной гимнастике. Сегодня, 27 апреля, в торжественной церемонии открытия соревнований принял участие серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Иван Стретович. Известный гимнаст пообщался с юными спортсменами и провел для них разминку, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Прекрасные соревнования Кубок Урала, именно с таких турниров начинается большой спортивный путь. Был очень удивлен количеству участников, потому что собрать столько детей юношеского разряда — это огромный показатель того, что гимнастика развивается. Я призываю приводить детей в спортивные секции, потому что это общение, развитие, социум. А лучше в спортивную гимнастику, потому что это база, если вы углубитесь в историю, то первые олимпийские игры начинались с нее. Это мать всех видов спорта», — поделился Иван Стретович.

В столицу Южного Урала приехали более 250 юных спортсменов из Екатеринбурга, Уфы, Омска, Нижнего Тагила, Красноуфимска и других городов Уральского федерального округа. По словам родителей, такие соревнования всегда праздник для детей. Они помогают развиваться и не бояться поражений.

«Ребенок у нас занимается с 3,5 лет, и уже 5 лет ходит на гимнастику. Нам очень нравится подход к организации, тренера и возможность участвовать в разных соревнованиях. Гимнастика стала неотъемлемой частью жизни ребенка. Четыре раза в неделю тренировки. Ребенок занимается, получает от этого удовольствие и результат. У нас есть второй сын, который тоже пришел в гимнастику в год и восемь, глядя на своего старшего брата», — отмечает мама одного из участников Юлия Туржанова.

Юные спортсмены соревнуются по программам 2-го и 3-го юношеских разрядов. Также мальчики и девочки принимают участие в турнире «Юный гимнаст» и общей физической подготовке.

«Ребята выступают два дня, сегодня у них проходит многоборье, завтра — финал нескольких видов многоборья и общей физической подготовки. Мы хотим увеличить масштаб этих состязаний. Потому что в этом году к нам могло приехать большее чем 250 участников. Зал у нас такой не большой, но очень уютный. Хотелось бы расширяться и увеличить масштаб, надеемся город и область нас поддержат», — говорит председатель Федерации спортивной гимнастики Челябинска, главный судья соревнований Иван Новиков.

На соревнованиях все ребята получают медали и грамоты, а также специальные призы, мягкие игрушки и подарки. Одна из участниц 7-летняя Кира Новикова поделилась своими успехами в спортивной гимнастике.

«Я занимаюсь гимнастикой с двух лет. Мне очень нравится тренироваться, делать разные упражнения. Мое самое любимое — подъем разгибом. У меня было уже много соревнований, на них я получила 24 медали», — рассказала Кира Новикова.

Организатором соревнований выступает Федерация спортивной гимнастики города Челябинска при содействии Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 0+