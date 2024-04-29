Челябинский гимнаст Семен Калистратов стал одним из героев первенства России

12-летний спортсмен завоевал пять золотых медалей на соревнованиях в Тюмени

Одним из главных героев первенства России по спортивной гимнастике стал 12-летний спортсмен из Челябинска Семен Калистратов. Он завоевал пять золотых медалей, в том числе выиграв турнир по многоборью. Соревнования в Тюмени собрали сильнейших юных гимнастов страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Воспитанник челябинской спортшколы ЧТЗ одинаково успешно выступил как в многоборье, так и на отдельных снарядах. Сначала он завоевал три медали — две золотые и одну бронзовую награды, выиграв турнир в вольных упражнениях и конь-махи. А на следующий день одержал еще две победы в опорном прыжке и на брусьях.





И все же главную и самую ценную золотую медаль он завоевал в многоборье. Здесь за награды боролись 24 сильнейших юных гимнаста в возрастной категории 12-13 лет. Семен Калистратов лучше других выполнил обязательную и произвольную программу, набрав по сумме многоборья 129,629 балла.

Челябинский гимнаст опередил Тимура Шалду (Москва) и Кирилла Пачурина (Пенза), занявших второе и третье места соответственно. Отметим, что в десятке сильнейших оказался и еще один челябинский гимнаст — у Александра Бикбулатова итоговое восьмое место.

«Мы усердно готовились к первенству России. Соревнования проходили в упорной борьбе, каждый спортсмен старался победить. Очень рад, что у меня получилось достойно выступить от нашей области и показать, что школа гимнастики ЧТЗ является одной из лучших в стране», — рассказал чемпион корреспонденту ИА «Первое областное».

Гимнастика спортивная. Первенство России. Юноши 12-13 лет. Многоборье.

1. Семен Калистратов (Челябинская область) — 129, 629.

2. Тимур Шалда (Москва) — 127,097.

3. Кирилл Пачурин (Пензенская область) — 126,513.

Семен Калистратов поделился и еще одним интересным фактом. Накануне соревнований он посетил хоккейный поединок магнитогорского «Металлурга», а форвард команды Денис Зернов подарил гимнасту свою клюшку. Спортсмен говорит, что это «замотивировало его на успешное выступление в Тюмени». Кроме того, гимнаст поблагодарил своего тренера Семена Еремина, а также школьных учителей.

«Семен вообще-то хорошо учится, он — отличник! Старается успевать и преуспевать везде — как в спорте, так и в учебе. Раньше он занимался фитнесом, три раза выиграл чемпионат мира по своему возрасту. Сейчас на этот вид спорта у него уже не хватает времени. А еще после участия в телепередаче „Лучше всех“ Семен стал более раскрепощенным, повзрослел. Он ставит перед собой большие спортивные задачи. Мы со своей стороны постараемся ему в этом помочь», — отметила Анна Калистратова, мама спортсмена.

Отметим, что Семен Калистратов впервые громко заявил о себе в 6-летнем возрасте. Он много раз становился чемпионом России, трижды побеждал на первенстве мира по своему возрасту. С недавних пор решил перейти в олимпийский вид спорта — спортивную гимнастику. На первенстве России в прошлом году он занял третье место в многоборье, в этот раз показал лучший результат. Занимается Семен Калистратов в спортшколе ЧТЗ по спортивной гимнастике под руководством тренера Семена Еремина.



