В Челябинске с 14 по 16 сентября пройдет Кубок России по баскетболу 3×3. В рамках соревнований состоится первый на Южном Урале турнир по фиджитал-баскетболу. Для участия будут отобраны четыре команды, сообщает региональная федерация баскетбола.
Турнир по фиджитал-баскетболу пройдет в два этапа. Первый — это Digital, игра в NBA 2k «Blacktop 2×2» до 21 очка. А после него состоится игра в реальный баскетбол 3×3 в течение 10 минут без ограничения в счете.
Собрать команду и подать заявку можно по ссылке до 12 сентября. Для участия будут отобраны четыре команды. Игры пройдут в два полуфинала. А затем состоится матч за третье место и финальная игра.
Добавим, что ранее стал известен полный состав участников Кубка России по баскетболу 3×3, который пройдет с 14 по 16 сентября в Челябинске. В турнире будут представлены 16 женских и 32 мужские команды. Среди них и шесть южноуральских коллективов. Впервые соревнования пройдут в ТРК «Таганай».
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