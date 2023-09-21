Команда баскетболисток из Кременкуля стала призером Президентских спортивных игр

Всероссийский финал соревнований прошел в Анапе

В Анапе завершился всероссийский финал Президентских спортивных игр. В соревнованиях по баскетболу 3×3 серебряным призером стали девушки из спортшколы Кременкуля. В турнире приняли участие команды из 85 регионов страны, сообщил корреспонденту «Первого областного» тренер спортсменок Александр Тепляков.

Турнир по баскетболу 3×3 прошел в детском центре «Смена» Краснодарского края. В нем приняли участие команды из 85 регионов страны. Челябинскую область достойно представила команда из Кременкульской СОШ. На групповом этапе девушки обыграли соперниц из Рязанской, Костромской, Ростовской и Новгородской областей и с первого места вышли в плей-офф.

В играх на выбывание южноуральские спортсменки прошли последовательно команды из Ленинградской области, Республики Хакасии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Брянской области. И лишь в финале уступили сборной Республики Карелии. Челябинскую область на турнире представили Варвара и Полина Зверевы, Малика Хатамжанова и Карина Магасумова.

«Девочки достойно сыграли, в финале шла равная борьба, защита на каждом сантиметре площадки. И только небольшой перелом в самой концовке склонил чашу весов в сторону соперников. Наша команда уступила 3:5 и стала серебряным призером турнира», — сообщил тренер девушек Александр Тепляков.

Отметим, что в Президентских спортивных играх ежегодно принимают участие более тысячи юных спортсменов со всех уголков страны. Они выявляют сильнейших в летних олимпийских видах спорта — легкой атлетике, волейболе, баскетболе 3×3, настольном теннисе, ориентировании, гандболе, тег-регби и футболе.