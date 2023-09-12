Рэпер Obladaet станет хедлайнером Кубка России по баскетболу 3×3 в Челябинске Турнир пройдет в ТРК «Таганай» с 14 по 16 сентября



Obladaet — это псевдоним Назара Вотякова, в прошлом профессионального спортсмена и хип-хоп-исполнителя в настоящем. Он занимался в спортивной школе по теннису. Именно это увлечение принесло ему первые деньги — призовые на соревнованиях и тренерская деятельность. В Челябинске в ТРК «Таганай» прозвучат его известные треки: For mula, Sleepkno, Kenny и другие.



Ранее стал известен полный состав участников Кубка России по баскетболу 3×3, который пройдет с 14 по 16 сентября в Челябинске. В турнире будут представлены 16 женских и 32 мужские команды.



Добавим, что в рамках соревнований также состоится первый

В Челябинске с 14 по 16 сентября состоится долгожданный Кубок России по баскетболу 3×3. Хедлайнером финального дня турнира станет российский хип-хоп-, трэп- и дрилл-артист Obladaet. Об этом сообщила региональная федерация баскетбола.Obladaet — это псевдоним Назара Вотякова, в прошлом профессионального спортсмена и хип-хоп-исполнителя в настоящем. Он занимался в спортивной школе по теннису. Именно это увлечение принесло ему первые деньги — призовые на соревнованиях и тренерская деятельность. В Челябинске в ТРК «Таганай» прозвучат его известные треки: For mula, Sleepkno, Kenny и другие.Ранее стал известен полный состав участников Кубка России по баскетболу 3×3, который пройдет с 14 по 16 сентября в Челябинске. В турнире будут представлены 16 женских и 32 мужские команды. Среди них и шесть южноуральских коллективов. Добавим, что в рамках соревнований также состоится первый на Южном Урале турнир по фиджитал-баскетболу. Для участия будут отобраны четыре команды. Турнир пройдет в два этапа. Первый — это Digital, игра в NBA 2k «Blacktop 2×2» до 21 очка. А после него состоится игра в реальный баскетбол 3×3 в течение 10 минут без ограничения в счете.

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