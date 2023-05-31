В Челябинске стартовал кастинг в группу поддержки хоккейного клуба «Трактор»

Принять участие в нем могут только девушки старше 18 лет

В штабе хоккейного клуба «Трактор» объявили о старте кастинга в группу поддержки команды Starlight. Он пройдет в три этапа, а главное условие — девушки должны быть старше 18 лет и обладать минимальным уровнем танцевальной подготовки и артистизма, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

На первом этапе, который пройдет с 31 мая по 10 июня, проходит сбор заявок кандидаток. Девушкам нужно ответить на простые вопросы в гугл-форме, рассказать подробно о себе и предоставить контактные данные.

На втором этапе (июнь-июль) пройдет летний период тренировок, в течение которого девушкам предстоит разучить танцевальную программу на новый сезон. А на третьем этапе, в августе, будут объявлены победительницы кастинга и определен основной состав участниц группы поддержки клуба на хоккейный сезон-2023/2024.

В клубе подчеркивают, что стать участницей кастинга могут все желающие. Единственное ограничение — девушки должны быть старше 18 лет. Умение двигаться под музыку, артистизм, хореография и хорошая физическая подготовка приветствуются.