Хоккеисты «Трактора» уступили правительству Челябинской области в футбольном матче

Основное время не выявило победителя (3:3), а в пенальти удачлиее была команда чиновников

Хоккеисты челябинского «Трактора» не смогли взять реванш у сборной Правительства Челябинской области в товарищеском футбольном матче. Основное время не выявило победителя, а в серии пенальти точнее была команда чиновников. Игра прошла в рамках Фестиваля детского дворового футбола «Метрошка», передает корреспондент ИА «Первое областное».

В прошлом году команды уже встречались друг с другом на аналогичном мероприятии. Тогда победу одержала сборная Правительства Челябинской области. Хоккеисты «Трактора» надеялись взять реванш, заявив на матч ряд игроков основного состава команды. Так, честь «черно-белых» в футбольном матче защищали Никита Тертышный, Артем Шварев, Александр Шепелев, Максим Шабанов и Сергей Телегин. Усилили команду сотрудники и руководители клуба, среди них — Алексей Петров, Евгений Любимов и другие.

Практически всех своих лидеров заявила и сборная Правительства Челябинской области, усиленная экс-игроками ФК «Челябинск», тренерами и директорами футбольных школ и спортивными руководителями: Олегом Власовым, Андреем Фоминым, Владимиром Ивановым, а также основателем «Метрошки» Дмитрием Борщовым.

Почетными гостями открытия Фестиваля «Метрошка» стали министр спорта Челябинской области Александр Гриб, заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации Челябинска Олег Ведерников, директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия футбола» Олег Люкшин.

«Я вам всем желаю побед! Даже если у вас не будет медалей, это не повод расстраиваться! Как минимум участие в таком фестивале — это огромный опыт, который вам поможет во всем», — отметил глава регионального минспорта.

После церемонии открытия на поле стадиона АМЗ начался традиционный футбольный товарищеский матч между командами «Трактор» vs Правительство Челябинской области. Формат игры — 2 тайма по 20 минут. Чиновники с первых минут завладели преимуществом, подолгу держали мяч в штрафной соперника. «Черно-белые» отвечали редкими контратаками.

У хоккеистов «Трактора» индивидуальным мастерством блеснул Артем Шварев. Оказалось, что форвард «черно-белых» обладает хорошим дриблингом — неоднократно он обыгрывал своих визави «1 в 1». Именно он и открыл счет в матче — вышел на рандеву с голкипером соперника Иваном Гайдамаком и в красивом стиле его обыграл, поразив уже пустые ворота.

Старательно в обороне действовал Александр Шепелев, в роли плеймейкера неплохо исполнял свои обязанности Максим Шабанов. Как и в хоккейном сезоне, не везло Никите Тертышному. Форвард «Трактора» упустил несколько возможностей забить гол.

Зато два точных выстрела с дальней дистанции удались Сергею Телегину. У чиновников по мячу забили Андрей Фомин, Олег Власов и Дмитрий Борщов. Основное время матча не выявило победителя — 3:3, а в серии пенальти со счетом 4:1 выиграла команда регионального правительства.

«Хороший и интересный матч получился, боевой. Рад и своей игре, удалось забить два гола. Ну а пенальти — это всегда лотерея. Физически чувствовал себя неплохо, сил хватило на весь матч. Хорошая тренировка для нас получилось, она нам поможет лучше подготовиться к хоккейному сезону», — отметил после игры Сергей Телегин.

Отметим, что фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» в Челябинске проводится в двух возрастных категориях — 10-11 и 12-13 лет. Победитель нынешнего турнира получит возможность принять участие в учебно-тренировочных сборах на базе московского «Спартака».