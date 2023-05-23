Хоккеисты челябинского «Трактора» 24 июля завершат свои отпуска, пройдут медицинский осмотр и приступят к подготовке к новому сезону КХЛ. В рамках этой работы «черно-белые» примут участие в предсезонном турнире в Казани (10 августа — 14 августа) и в Кубке губернатора Челябинской области (23 августа — 26 августа), сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Прошлый сезон КХЛ челябинский «Трактор» завершил на 9-м месте в Восточной конференции, пропустив плей-офф Кубка Гагарина. Во время учебно-тренировочных сборов также запланированы товарищеские игры. Сроки и место объявят позже.
новое однолетнее соглашение с Михаилом Котляревским.
Полное расписание предсезонной подготовки:
24 июля. Выход из отпуска, медицинский осмотр.
24 июля — 9 августа. Учебно-тренировочный сбор (Челябинск, ледовая арена «Трактор»).
10 августа — 14 августа. Участие в предсезонном турнире (Казань).
15 августа — 22 августа. Учебно-тренировочный сбор (Челябинск, ледовая арена «Трактор»).
23 августа — 26 августа. Участие в Кубке губернатора Челябинской области.
27 августа — 31 августа. Учебно-тренировочные сборы (Челябинск, ледовая арена «Трактор»).
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