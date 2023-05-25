Воспитанник челябинского «Трактора» Виталий Кравцов продолжит свои выступления в КХЛ за родной клуб. Контракт с форвардом подписан до конца сезона 2024/25. В прошедшем сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял игрока в «Ванкувер Кэнакс», за который челябинец провел 44 матчах регулярного чемпионата и набрал 8 (4+4) очков, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Виталий Кравцов дважды выигрывал «бронзу» чемпионата КХЛ под руководством Анвара Гатиятулина (2018, 2022). 23-летний нападающий имеет большой опыт выступления на международной арене. В составе молодежной сборной России стал обладателем бронзовых наград чемпионата мира (2019).
«Радует, что Виталий решил вернуться в родной „Трактор“ и связать своё будущее с клубом на два сезона. У Кравцова есть огромное желание стать лидером команды и ведущим игроком в КХЛ, что совпадает с интересами нашей организации. Всем знакомы козыри нападающего: контроль шайбы, умение сыграть остро и в пас, высокое игровое мышление. Уверен, что у самого Виталия достаточно высокая мотивация доказать свою состоятельность и быть успешным вместе с „Трактором“ в КХЛ», — рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Прошедший сезон нападающий провел в Северной Америке, где выступал за команды «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Форвард принял участие в 44-х играх и набрал 8 (4+4) очков.
Добавим, что ранее хоккейный клуб «Трактор» вернул в Челябинск своего воспитанника Александра Шарова. В минувшем сезоне форвард выступал за хабаровский «Амур».
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