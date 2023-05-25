Хоккеист Виталий Кравцов вернулся в челябинский клуб «Трактор»

Соглашение с игроком рассчитано на два сезона

«Радует, что Виталий решил вернуться в родной „Трактор“ и связать своё будущее с клубом на два сезона. У Кравцова есть огромное желание стать лидером команды и ведущим игроком в КХЛ, что совпадает с интересами нашей организации. Всем знакомы козыри нападающего: контроль шайбы, умение сыграть остро и в пас, высокое игровое мышление. Уверен, что у самого Виталия достаточно высокая мотивация доказать свою состоятельность и быть успешным вместе с „Трактором“ в КХЛ»,

— рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.