В Челябинске стартовал чемпионат России по пауэрлифтингу среди слепых спортсменов

В турнире принимают участие 50 атлетов из 25 регионов

Сегодня, 17 марта, в челябинском манеже УралГУФК стартовал чемпионат России по пауэрлифтингу среди слепых спортсменов, в котором принимают участие сильнейшие атлеты страны из 25 регионов. В церемонии открытия турнира приняла участие Ирина Текслер — общественный деятель пожелала спортсменам показать высокие для себя результаты и отметила высокий уровень развития адаптивных видов спорта в России и Челябинской области.

Пауэрлифтинг в России — уже сформировавшийся и успешно развивающийся вид спорта. В нем на соревнованиях для определения победителей атлеты выполняют упражнения со штангой в трех дисциплинах — «присед», «жим» и «становая тяга». Достойно на общем фоне выступают на всероссийских стартах и южноуральские богатыри, в том числе и среди спортсменов с нарушениями зрения (спорт слепых). На сегодняшний день 22 южноуральца являются кандидатами на попадание в состав национальной сборной.

«Я очень рада тому, что нам доверили провести такой турнир. В нашем регионе мы его проводим впервые. В России и Челябинской области адаптивные виды спорта активно развиваются. Со своей стороны мы стараемся оказывать им поддержку и внимание. Приятно видеть и то, что наши земляки показывают стабильно высокие результаты на соревнованиях различного уровня, многие из них являются лидерами сборной России», — отметила Ирина Текслер.

Принявший участие в церемонии открытия чемпионата России региональный министр спорта Александр Гриб напомнил, что в прошлом году Челябинская область заняла третье место в командном зачете на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В этих комплексных соревнованиях по девяти видам спорта приняли участие около 1500 спортсменов с разных уголков страны.

«Это говорит о том, что в нашем регионе адаптивный спорт получил хорошее развитие. Мы оказываем ему всестороннюю поддержку», — добавил Александр Гриб.

Отметим, на чемпионате России по пауэрлифтингу в Челябинске среди слепых спортсменов будут разыграны комплекты наград в 19 весовых категориях среди мужчин и женщин. Эти старты являются основными при формировании национальной сборной.