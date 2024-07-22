Челябинские легкоатлеты стали чемпионами России по спорту среди слепых

Шесть наших земляков завоевали 12 медалей на соревнованиях в Чебоксарах

Успешно выступили южноуральские спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике в спорте среди слепых. На соревнованиях в Чебоксарах шесть наших земляков завоевали 12 наград, а Александр Ширин, Рафаэль Мазитов, Александр Новичихин, Егор Гостинский и Елена Шах завоевали титул чемпиона, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания прошли в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» — том самом, который неоднократно принимал чемпионаты страны по легкой атлетике. В этот раз на легкоатлетические дорожки вышли спортсмены с ограничениями по зрению. В общей сложности на соревнованиях выступили 127 легкоатлетов из 33 регионов РФ.





Челябинская область делегировала на соревнования шесть спортсменов. И все они завоевали медали. Наиболее успешно выступил Александр Ширин. В его активе три золотые и одна серебряная награды. Наш земляк выиграл забеги на 200 и 400 метров, показал лучший результат в прыжках в длину и занял второе место на 100-метровке.

Победы также одержали Рафаэль Мазитов — в беге на 400 метров (у него также бронза на 200-метровке), Александр Новичихин и Егор Гостинский (оба — бег 100 м), а также Елена Шах — в метании диска (у нее еще серебро в толкании ядра). Дважды финишировала второй в беге на дистанциях 100 и 200 метров Мария Куражева.

«Очень удачное завершение сезона, хотя он был и непростой. Рад и счастлив, что удалось поставить победную точку в беге на 100 метров. Спасибо тренеру и атлету-лидеру Александру Ширину за помощь. Будем теперь готовиться к новым стартам», — написал на своей страничке в соцсетях Александр Новичихин.

Отметим, что все призеры чемпионата России по легкой атлетике занимаются в Челябинске под руководством тренеров Николая Слобцова и Валерии Чигаревой.