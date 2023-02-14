В Челябинске стартовали всероссийские соревнования по легкой атлетике среди слепых спортсменов

За медали борются 116 атлетов из 25 регионов

В челябинском легкоатлетическом манеже Уральского государственного университета физической культуры стартовали всероссийские соревнования по легкой атлетике (спорт слепых). 116 атлетов разыграют медали в трех возрастных категориях, сообщает Паралимпийский комитет России.За медали турнира в Челябинске будут сражаться двукратные чемпионы Паралимпийских игр Елена Паутова, Алексей Лабзин и Федор Триколич, чемпион Паралимпийских игр в Токио Антон Кулятин, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы.Награды разыграют в трех возрастных категориях: юноши и девушки (14—17 лет), юниоры и юниорки (18—19 лет), а также мужчины и женщины (от 20 лет и старше). В течение трех дней будут определены победители в беге на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, а также в прыжках в длину, высоту и в толкании ядра.Добавим, что накануне челябинские параспортсмены стали победителями Кубка России по легкой атлетике. В общей сложности южноуральские атлеты завоевали 13 медалей разного достоинства.