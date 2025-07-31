Челябинская команда впервые выступит в «Женской лиге дзюдо» в Санкт-Петербурге

Клуб «Конар» поборется за победу и денежный приз на турнире в Санкт-Петербурге

Федерация дзюдо России объявила состав участников клубного турнира «Женской лиги дзюдо», который пройдет 17 августа в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 12 сильнейших команд страны. Впервые за победу и солидный призовой фонд поборется челябинский женский клуб по дзюдо «Конар», сообщает Федерация дзюдо России.

Третий сезон международного турнира среди клубных команд Континентальная лига дзюдо в середине августа продолжится в Санкт-Петербурге. На площадке СШОР имени Анатолия Рахлина 17 августа впервые в истории КЛД за награды, части солидного призового фонда и место в главном финале престижного турнира поборются женские команды.

«Два сезона Континентальной лиги дзюдо показали, что клубные соревнования вызывают интерес у зрителей. Командный формат понятен — люди болеют за спортсмена, за клуб, за регион. Теперь мы запускаем женский командный турнир. Наш проект вызвал большой интерес, в том числе и у иностранцев — мы получили множество запросов от зарубежных женских клубов из стран СНГ, из Азии, где также заинтересованы в развитии этого направления», — отметил спортивный директор ФДР Кирилл Денисов.

Жеребьевка женского турнира прошла накануне, 30 июля. Она определила соперниц на петербургских состязаниях, в которых примут двенадцать клубных коллективов. Челябинская команда «Конар» попала в группу А, где ее соперниками станут «UWS» (Екатеринбург) и «Стайки» (Беларусь). Сильнейшие четыре коллектива женской Лиги и восемь лучших мужских клубов получат места в финале Континентальной лиги дзюдо, который 2 ноября примет Москва.

Размер призового фонда состязаний в Санкт-Петербурге составляет 2 миллиона рублей. Победительницы турнира получат 800 тысяч рублей, серебряные призеры — 600 тысяч, а бронзовые — по 300 тысяч рублей.