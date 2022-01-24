Челябинская область вошла в рейтинг экономически успешных регионов

Территории оценили по трем критериям

Фонд развития гражданского общества составил рейтинг 30 регионов России по экономическому потенциалу за третий квартал 2021 года. Челябинская область заняла в списке 13-е место со средним баллом 21,3.

Для исследования экономического успеха территорий специалисты изучили три критерия: уплаченный в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость, уровень среднемесячной заработной платы по региону, совокупной прибыльности предприятий и организаций региона. Итоговый результат формируется по наименьшему значению среднего места в трех критериях в порядке возрастания их значений.

Оценка уплаченного НДС для Челябинской области равна 16 баллам, средней зарплаты — 35 баллам, прибыли предприятий — 13 баллам. Средний результат составил 21,3 балла.

Первое место в рейтинге заняла Москва (1,7), второе — Ямало-Ненецкий автономный округ (3,7), третье — Ханты-Мансийский автономный округ (4,7). В конце списка оказались Республика Саха (38,3), Воронежская область (38) и Тульская область (37,3).



