Челябинка Мария Труханова завоевала серебро первенства России по шорт-треку

В соревнованиях выступили сильнейшие юниоры страны 18—19 лет

В Челябинске завершилось первенство России по шорт-треку среди молодежи (18—19 лет), собравшее около 100 спортсменов из 16 регионов. В течение трех дней они разыграли 8 комплектов наград. Серебряным призером соревнований на дистанции 500 метров стала Мария Труханова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На соревнованиях в Челябинске выступили сильнейшие молодые шорт-трекисты страны — ближайший резерв сборной России. Некоторые из ребят уже достойно выступают в соревнованиях среди взрослых спортсменов, борются за высокие места на национальном чемпионате.

«В России на сегодняшний день есть только два специализированных спортсооружения по шорт-треку с подвижными матами — в Уфе и Челябинске. Здесь мы видим ближайший резерв сборной России, который в скором времени будет составлять основу национальной команды», — отметил посетивший соревнования президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Челябинскую область на домашних состязаниях представляли две спортсменки — Мария Труханова и Лика Неустроева. К сожалению, в первый день состязаний им побороться за медали не удалось — на дистанции 1500 метров соперницы были быстрей.

«Физически не хватило, под конец забега тяжело бежалось. Но вообще-то я не стайер, мне больше нравятся дистанции 500 и 1000 метров. Там у меня больше шансов побороться за высокие места. Постараюсь выступить лучше», — рассказала корреспонденту Первого областного Мария Труханова после первого дня соревнований.

И это ей удалось. На «пятисотке» челябинка успешно прошла сито предварительных забегов, вышла в финал, где сумела завоевать серебряную медаль. Она уступила лишь Анастасии Жегановой из Санкт-Петербурга.

Отметим, что соревнования прошли в Региональном центре олимпийской подготовки по шорт-треку «Уральская молния» в Челябинске. Это первые крупные состязания российского масштаба в новом спорткомплексе, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2021 года.