В Челябинске состоятся всероссийские соревнования среди самых юных легкоатлетов

«Кубок юных чемпионов» проведет рекордсменка мира и Европы Евгения Зинурова

В Челябинске впервые проведут всероссийские состязания по легкой атлетике среди самых юных участников. В «Кубке юных чемпионов» за награды будут бороться участники в двух возрастных категориях — дети до 10 и до 12 лет. Инициатором проведения турнира выступит рекордсменка мира и Европы, посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова, сообщают организаторы мероприятия.

Состязания среди юных легкоатлетов пройдут 14 апреля в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22). В них выступят юные атлеты на дистанциях 60, 200 и 400 метров — это самые простые и доступные беговые дисциплины для детей, которые может преодолевать на соревнованиях ребенок в этом возрасте.

«Мы уверены, что такие проекты дадут старт карьере будущих звезд российской легкой атлетики. Ведь золотые медали самых престижных турниров сделаны не из металла. Они сделаны из детских душ, в которых когда-то поселилась мечта стать чемпионом. На данный момент поступило 470 заявок, но мы ждем всех желающих», — отметила один из главных организаторов соревнований Евгения Зинурова.

Она также добавила, что в состязаниях примут участие не только юные легкоатлеты, но и представители других видов спорта. «Кубок юных чемпионов» пройдет по всем правилам легкоатлетических соревнований. Основная задача организаторов — приобщить детей к регулярным занятиям легкой атлетикой.

И еще одна деталь. В качестве почетных гостей соревнования посетят известные и титулованные южноуральские спортсмены — чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр. Организаторы пока не называют их, но обещают, что в скором времени обязательно это сделают.