В Оренбурге прошел чемпионат и первенство России по легкоатлетическому кроссу. Призерами соревнований стали легкоатлеты спортивной школы олимпийского резерва № 1 имени Елены Елесиной. Они смогли завоевать полный комплект наград, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
Челябинские спортсмены стали победителями в эстафетном беге 6×1 км среди юношей и девушек до 16 лет. А в эстафете 4×1 км наши легкоатлеты завоевали серебряные медали. В составе команды бежали Софья Платунова, Данил Аркатов, Екатерина Коновалова, Дмитрий Кряжев.
Кроме того, в личном зачете Анна Балбекова завоевала бронзовую медаль на дистанции 2 км. Благодаря отличным результатам челябинцы заняли первое общекомандное место среди субъектов Российской Федерации.
Добавим, что ранее в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной прошел чемпионат России по легкой атлетике и 17‑й этап легкоатлетической серии «Королева спорта». На соревнованиях выступили около 800 атлетов из 69 российских регионов и Белоруссии. Челябинским спортсменам удалось завоевать две золотые медали на домашнем турнире.
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