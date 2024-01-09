Челябинские легкоатлеты завоевали четыре медали на турнире «Рождественские старты»

Они открыли новый сезон на соревнованиях в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли новый соревновательный сезон сильнейшие легкоатлеты страны. На турнире «Рождественские старты» выступили 130 спортсменов из 40 регионов. Представители Челябинской области завоевали четыре медали, а Вероника Змейкина установила новый личный рекорд в беге на дистанции 300 метров, сообщает результаты соревнований Всероссийская федерация легкой атлетики.

Состязания в Екатеринбурге по традиции открывают новый соревновательный сезон. В этом году они проводились в 33-й раз. Легкоатлеты разыграли 14 комплектов наград — в беге на 60, 300, 600, 1000 и 3000 метров, а также в беге на 60 метров с барьерами и прыжках в высоту.

Южноуральские спортсмены на прошедших стартах завоевали четыре бронзовые медали. В спринтерском забеге на 60 метров третий результат показала челябинка Наталья Комбарова (7,44). Победу здесь одержала лидер сборной России в этом виде программы Кристина Макаренко из Москвы (7,25), второе время у Виктории Максимовой из Чувашии (7,43).

В беге на 300 метров уверенно выиграла Полина Ткач из Краснодарского края (37,56), серебро завоевала Ульяна Баженова из Тамбова (37,99), а обладателем бронзовой награды стала челябинка Вероника Змейкина (Глебова). Причем спортсменка установила свой личный рекорд на этой дистанции — 39,28.

Хорошие результаты показали наши мужчины. В беге на 1000 метров третье место занял Артемий Никитин (2.24,76). В прыжках в высоту бронзовым призером стал Никита Анищенков (2,23). Он уступил лишь лидерам российской сборной Данилу Лысенко из Москвы (2,27) и Илье Иванюку из Брянска (2,27).