Челябинские спортсмены стали призерами чемпионата России по легкоатлетическому кроссу

Сборная Челябинской области заняла первое место в общекомандном зачете

«Бежать в одной шиповке было очень даже хорошо, потому что без нее бежалось куда лучше. Первый километр дался мне тяжело, но когда слетела шиповка, я побежал куда быстрее. Морально я был готов к худшему, поэтому потеря никак на мне не сказалась. Бегать на стадионе гораздо лучше, чем на кроссе»,

— отметил Матвей Старшинов.