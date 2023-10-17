В Оренбурге подвели итоги чемпионата и первенства России по легкоатлетическому кроссу. Отличные результаты на соревнованиях показали южноуральские спортсмены. Наши легкоатлеты в общей сложности завоевали 8 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
Среди юниоров U23 на дистанции 8 км интрига сохранялась лишь первые пять кругов километровой трассы. На шестом километре южноуралец Никита Павлов убежал в одиночестве и завоевал золотую медаль. Убедительную победу на дистанции 4 км одержала Арина Кострикова, а вслед за ней второй финишировала Елизавета Егорова. Серебро в забеге на 3 км завоевала Анастасия Садыкова.
На первенстве России среди юношей U16 в одной шиповке золотую медаль выиграл челябинский легкоатлет Матвей Старшинов, который потерял одну шиповку на первом километре дистанции.
«Бежать в одной шиповке было очень даже хорошо, потому что без нее бежалось куда лучше. Первый километр дался мне тяжело, но когда слетела шиповка, я побежал куда быстрее. Морально я был готов к худшему, поэтому потеря никак на мне не сказалась. Бегать на стадионе гораздо лучше, чем на кроссе», — отметил Матвей Старшинов.
Третье место на дистанции 2 км занял южноуралец Андрей Ищенко. А в забеге среди девушек U16 призовую тройку замкнула Анна Балбекова.
Победителями первенства России U20 в эстафете 4×1 км стала команда Чувашской Республики. Следом за ними финишировала сборная Челябинской области, в которую вошли Софья Платунова, Данил Аркатов, Екатерина Коновалова, Дмитрий Кряжев. Замкнули тройку призеров эстафетчики Республики Мордовия.
Добавим, что ранее в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной завершился чемпионат России по легкой атлетике и 17-й этап легкоатлетической серии «Королева спорта». В соревнованиях выступили около 800 атлетов из 69 российских регионов и Белоруссии. Челябинским спортсменам удалось завоевать две золотые медали на домашнем турнире.
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