В челябинском региональном центре спортивной подготовки по дзюдо с 25 по 26 августа пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева. В турнире примут участие около 200 дзюдоистов из 24 регионов России, сообщает региональный Минспорт.
Челябинскую область на соревнованиях будут представлять 55 спортсменов. В их число вошли призер Кубка России Иван Сырцев, члены спортивной сборной РФ Юлия Крутихина и Виктория Лихачева, а также победитель соревнований Russian Judo Tour — 2023, которые прошли в июне этого года в челябинской арене «Трактор», Денис Коротаев.
Торжественное открытие мероприятия пройдет в пятницу, в 16 часов. Вход свободный, зрителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Григорий Веричев — бронзовый призер Олимпийских игр (1988), чемпион мира (1987), обладатель Кубка мира (1984, 1986), победитель Межконтинентального кубка (1986) в составе сборной Европы, чемпион Европы (1981, 1985, 1987, 1988), девятикратный чемпион СССР. За свою спортивную карьеру участвовал в 187 турнирах, провел более 800 схваток и выиграл 161 медаль различного достоинства. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».
Добавим, что в прошлом году в течение двух дней, 19 и 20 ноября, в Челябинске сильнейшие дзюдоисты России и стран ближнего зарубежья разыграли 14 комплектов наград на международном турнире, посвященном памяти Григория Веричева. После безупречно проведенных чемпионатов Европы и мира в 2012 и 2014 годах в южноуральскую столицу вновь вернулось большое дзюдо. Челябинск вновь подтвердил, что может организовать турнир экстра-класса на высоком уровне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
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