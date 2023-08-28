Дзюдоисты Челябинской области завоевали 10 медалей на турнире памяти Григория Веричева

Соревнования прошли в региональном Центре спортивной подготовки имени А. Е. Миллера

В Челябинске завершились Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Григория Веричева. Хозяева татами завоевали 10 медалей, в том числе 4 золотых, одержав победу в командном зачете. Турнир собрал около 200 атлетов из 20 регионов страны, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

В турнире приняли участие порядка 200 спортсменов из 20 субъектов РФ. Хозяева соревнований заявили на соревнования 50 спортсменов. Общими усилиями они завоевали 10 медалей. Победителями турнира стали Алина Саматова, Ризван Магомадов, Денис Коротаев и Гузалия Каипова.

В финальных поединках потерпели поражение и стали обладателями серебряных наград Елена Шманина, Иван Сырцев, Юлия Крутихина, Егор Малкин и Артемий Человечков. Бронза на счету Дмитрия Гюнтера.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие министр спорта Челябинской области Александр Гриб, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных, а также спортивный директор ФДР Кирилл Денисов.

Кроме того, заслуженному мастеру спорта по дзюдо, призеру чемпионата мира и участнику Олимпийских игр Денису Ярцеву было вручено свидетельство о включении в галерею славы южноуральского дзюдо.