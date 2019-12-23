В Челябинске состоялся турнир по дзюдо памяти Григория Веричева

Южноуральцы выиграли 13 медалей.

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21 и 22 декабря в Челябинске прошли 13-ые состязания памяти Григория Веричева. И южноуральские спортсмены заработали на них символичные 13 медалей. На всероссийский турнир съехалось около трехсот спортсменов из семи федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Челябинец Никита Алексеенко неделю назад выступал на Кубке страны, но он не сумел отстоять в Нальчике чемпионский титул. Зато на родном татами дошел до победного конца, одолев в финале соперника из Кемерова.

«Два раза с ним боролись. Один раз я его выиграл, один раз — он. Было у меня поражение на Кубке России, поэтому хотелось закончить год хорошо», — рассказал Никита Алексеенко, победитель Всероссийского турнира по дзюдо памяти Григория Веричева.

Первые места также заняли челябинка Анастасия Нарцева, Дина Гизатулина из Кунашака и Виктория Соколова из Магнитогорска. На счету южноуральцев также две серебряных и семь бронзовых наград.

«Я считаю, что турнир удался. Ребята показали хорошую борьбу. Такие турниры помогают им узнавать историю дзюдо, России, российского и союзного спорта», — поделился Денис Лапотышкин, вице-президент федерации дзюдо Челябинской области, мастер спорта России.

Состязания стали отборочными на первенство России среди спортсменов в возрасте до 23-х лет, которое пройдет в марте 2020 года в Тюмени.