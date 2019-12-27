«Новогодний фестиваль дзюдо» состоится в Челябинске

Он пройдет 27 и 28 декабря.

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27 и 28 декабря в Челябинске состоится традиционный «Новогодний фестиваль дзюдо». Как и всегда, он пройдет в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России А.Е. Миллера.

В программу фестиваля войдет «Кубок Славы» по системе «стенка на стенку», межрегиональные соревнования «Семья Чемпионов» (дзюдо для всех) и детский праздник «Путь воина».

Организаторами фестиваля дзюдо выступают именитые дзюдоисты, во главе с двукратным чемпионом Европы, обладателем пяти наград чемпионатов мира, участником двух Олимпиад Кириллом Денисовым.

«Мы ожидаем 2500 участников и зрителей. В состязаниях «Семья Чемпионов» выступят 150 семей. Всего у нас во второй день будет около 800 детишек и 500 в первый. Победители и призеры получат медали с очень красивым дизайном. Мы хотим воспитывать чемпионов, но понимаем, что маленьким детям нужно детство, праздник. Главное — это крепкое здоровье, чтобы ребенок был заинтересован в занятиях спортом», — поделился Кирилл Денисов.

Оба этих соревновательно-праздничных дня, помимо основных площадок, будут работать еще интерактивные места с фотозоной, аниматорами и различными конкурсами. Фестиваль дзюдо обещает быть масштабным.