Андрей Стоцкий одержал победу в главном бою на вечере бокса «Танкоград» в Челябинске

Зрители увидели 12 поединков с участием звезд из России, Узбекистана, Намибии, ЮАР и Ирана

В Челябинске завершился вечер профессионального бокса «Танкоград», ставший кульминацией большого праздника бокса на Южном Урале. Во Дворце спорта «Юность» состоялось 12 поединков с участием звезд российского бокса, соперниками которых стали бойцы из Узбекистана, Намибии, ЮАР и Ирана. В главном поединке вечера челябинец Андрей Стоцкий единогласным решением судей одержал победу по очкам над иранцем Седсиной Галибанди.

Почетными гостями турнира стали: губернатор Челябинской области, председатель Наблюдательного Совета Федерации бокса Челябинской области Алексей Текслер, первая леди региона, общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» ИринаТекслер, член Наблюдательного Совета Федерации бокса Челябиинской области Сергей Вайнштейн и президент промоутерской компании «УралБоксПромоушн» Евгений Вайнштейн.

«Я уверен, что мы с вами увидим яркие поединки. Благодарю Федерацию бокса России, Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет Умар Кремлев. Также хочу, чтобы вы, друзья, поприветствовали наших почетных гостей, сегодня с нами великие спортсмены. Спасибо всем большое, спасибо, что любите спорт и бокс, всем хорошего вечера и успехов», — обратился к участникам и гостям турнира Алексей Текслер.

В большинстве боев приняли участие южноуральские боксеры. В андеркарде турнира победы одержали: Ильяс Додаржонов, Тамерлан Касымов, Ахмадшох Махмадшов и Евгений Павко. Еще одной победой отметился Руслан Селимян из Пятигорска.

В основном карде нокаутом завершил свой поединок восходящая звезда российского бокса Тимур Бибилов. Спортсмен из Владикавказа, представляющий промоутерскую компанию «УралБоксПромоушн», не испытал проблем в бою с Мухиддином Раджапбаевым из Узбекистана.

Самым ярким и зрелищным поединком вечера стало противостояние не знающего поражений на профессиональном ринге Максима Плешкова из Миасса, представляющего «УралБоксПромоушн», и опытного Тихона Нетесова из Иркутска. В 8-раундовом упорном бою победу праздновал южноуралец. Максим Плешков завоевал долгожданный титул чемпиона Содружества, первый в своей карьере профессионального боксера.

«Это был непростой для меня поединок. Возможно, самый сложный в карьере. К сожалению, сгонка веса дала о себе знать. Но рад тому, что бой закончился в мою пользу. У меня большие планы в карьере. Этот бой дал мне много опыта, который обязательно пригодится в будущем», — отметил после награждения Максим Плешков, держа свой пояс чемпиона на плече.

В главном бою вечера встретились боксеры, не знающие поражений на профессиональном ринге. Челябинец Андрей Стоцкий, представляющий интересы компании «УралБоксПромоушн», в непростом 4-раундовом бою одержал 5-ю победу в профессионалах, выиграв единогласным решением судей у иранца Седсины Галибанди.

«Да, надо было выигрывать бой досрочно во втором раунде. Упустил возможность добить соперника. Пришлось потратить немало сил, к концу поединка они меня покинули. Иранец неплохо провел концовку боя. Рад, что удалось выиграть в главном бою вечера. Спасибо губернатору Алексею Текслеру, компании „УралБоксПромоушн“, Евгению и Сергею Вайнштейнам, Федерации бокса Челябинской области. Такие турниры очень нужны нам, боксерам. Они дают нам возможность развиваться и прогрессировать», — сказал Андрей Стоцкий.

Отметим, что вечер бокса стал кульминацией программы Всероссийских соревнований «Кубок Танкограда» в Челябинске. Организаторами профессиональных поединков выступили региональная Федерация бокса и промоутерская компания «УралБоксПромоушн».