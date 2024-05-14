Четыре медали завоевали южноуральские спортсменки на первенстве России по боксу

Победителями соревнований стали Евгения Лочканова и Анастасия Кононова

На первенстве России по боксу среди юниорок успешно выступили спортсменки из Челябинской области. Во Владикавказе они завоевали четыре медали — две золотые и две серебряные награды. Чемпионские титулы достались Евгении Лочкановой и Анастасии Кононовой, сообщает региональная федерация бокса.

Состязания во Владикавказе проводились в двух возрастных группах — среди юниорок 17—18 и 19—22 лет. В течение десяти дней более 600 спортсменок из 82 регионов боролись за медали турнира. Достойно на общем уровне выступили девушки из Челябинской области, которые завоевали четыре медали.

В турнире среди юниорок 19—22 лет золотые медали завоевали Евгения Лочканова (57 кг, тренер Андрей Домрачев) и Анастасия Кононова (60 кг, тренеры Руслан Ишмаков и Денис Желудков). Серебряным призером здесь стала Ева Никитина (66 кг, тренер Кристина Борцова). Второе место, но в младшей возрастной группе (17—18 лет), досталось и Софье Душиной (свыше 80 кг, тренер Сергей Тютюев).