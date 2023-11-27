Челябинские спортсмены завоевали три бронзовые медали на Кубке России по шорт‑треку

Третий этап соревнований завершился в Уфе

В Уфе завершился третий этап Кубка России по шорт-треку, на котором три медали завоевали южноуральские спортсмены. Даниил Николаев и Павел Ситников стали обладателями бронзовых наград, третий результат показала и челябинская эстафетная команда в беге на 5000 метров, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Первый и второй этапы Кубка России прошли в Коломне и Санкт-Петербурге соответственно. На этих стартах челябинские спортсмены несколько раз поднимались на пьедестал почета. Продолжили они занимать призовые места и на третьем этапе состязаний, прошедших накануне в Уфе.

В забеге на 1500 метров среди мужчин третий результат показал Даниил Николаев. Спортсмен, представляющий Челябинскую и Ярославскую области, уступил лишь призеру Олимпийских игр Семену Елистратову (Уфа) и Владимиру Балбекову (Санкт-Петербург). На дистанции 1000 метров бронзу завоевал также и Павел Ситников. Раньше него финишировали все тот же Елистратов и Сергей Милованов (Санкт-Петербург).

Третий результат показала и сборная Челябинской области в мужской эстафете на дистанции 5000 метров. Обладателями бронзовых наград стали Даниил Николаев, Даниил Ейбог, Павел Ситников и Андрей Косоротов. Победу здесь праздновали спортсмены из Башкортостана, серебряные медали достались представителям Санкт-Петербурга.