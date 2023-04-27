Челябинские волейболистки стали победителями первенства России

На соревнованиях в Воронеже золото завоевала команда девушек 2007—2008 годов рождения

В Воронеже завершилось первенство России среди девушек 2007—2008 годов рождения, в котором приняли участие 12 сильнейших команд страны. Уверенную победу одержали волейболистки Челябинской области, которые выиграли во всех семи матчах, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Соревнования среди сильнейших волейболисток 15—16 лет принимал Воронеж. В течение семи дней 12 команд боролись за медали турнира. Волейболистки Челябинской области сыграли 7 матчей, во всех одержав победы.

Основу южноуральской сборной, возглавляемой тренером Натальей Шестаевой, составили игроки молодежной команды «Динамо-Метар-2». Среди них — Юлия Голубенкова, София Баранова, Валерия Кушнирук, Ариана Хабарова, Елизавета Фабер, Виктория Невзорова, Ольга Пермякова, Елизавета Иванова и Анастасия Коновалова.

Серебряным призером соревнования стала команда Нижегородской области, замкнули тройку призеров волейболистки из Москвы.

Лучшим тренером турнира была признана Наталья Шестаева. Пять спортсменок Челябинской области получили и индивидуальные призы. Лучшим игроком турнира была признана Анастасия Коновалова. Организаторы соревнований в символическую сборную включили пять южноуральских волейболисток: Валерию Кушнирук, Анастасию Коновалову (лучшие блокирующие), Елизавету Фабер (лучший нападающий), Татьяну Усову (лучший принимающий) и Викторию Невзорову (лучший либеро).

Отметим, что ранее аналогичного успеха добились челябинские волейболистки 2008—2009 г. р. Под руководством тренеров Людмилы Суховой и Натальи Головченко они стали победителями первенства России в Нижнем Новгороде, одержав 8 побед в 8 матчах.