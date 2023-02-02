В челябинской спортивной школе № 9 по шахматам и шашкам с 2 по 5 февраля пройдут Всероссийские соревнования среди студентов по русским шашкам. В турнире примут участие 14 команд из 9 регионов страны, в которых будет один гроссмейстер России и 10 мастеров спорта России, сообщает региональный Минспорт.
На всероссийских соревнованиях будут раздельные турниры среди юношей и девушек, в личном и командном зачетах. В состав команд войдут девять человек: восемь спортсменов (четыре юноши и четыре девушки) и один руководитель.
На турнире в Челябинске выступят команды Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Астрахани, Республики Крым, Тюменской области, Москвы, Нижегородской области и Свердловской области. Планируется участие около 60 спортсменов, из которых один гроссмейстер России и 10 мастеров спорта России.
Расписание соревнований:
2 февраля — день приезда
3 февраля:
10:00 — торжественная церемония открытия соревнований
11:00 — соревнования
4 февраля:
11:00 — соревнования
16:00 — награждение, церемония закрытия соревнований
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