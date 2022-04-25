Челябинские спортсменки — победители командного чемпионата России по шашкам

Жанна Бупеева и Кристина Ватолина завоевали золото в дисциплине «быстрая игра»

В Московской области завершился командный чемпионат России по шашкам, ставший успешным для сильнейших южноуральских спортсменок. Кристина Ватолина и Жанна Бупеева завоевали золото турнира по быстрой игре и серебряную медаль в молниеносной игре, сообщает региональная федерация шашек.

В командный турнир по быстрой игре на чемпионате России были заявлены 7 команд — по 2 участника в каждой. Среди них и Челябинская область, которая делегировала на соревнования своих сильнейших спортсменок — гроссмейстеров Кристину Ватолину и Жанну Бупееву.

Особенно мощно провела турнир Жанна Бупеева. Она набрала 11 очков, опередив ближайшего преследователя, подругу по команде Кристину Ватолину, на 2 балла. Таким образом, набрав 20 очков, Челябинская область одержала уверенную победу в этом виде программы. Серебро — у представителей Санкт-Петербурга (7 очков). Столько же баллов у бронзового призера — команды из Калужской области.

Упорным выдался турнир по быстрой игре. Здесь борьба за победу развернулась между спортсменками из Челябинской области и Республики Саха (Якутия). Команды набрали одинаковое количество очков (по 11), но по дополнительным показателям южноуральские спортсменки уступили своим соперницам и завоевали серебряные медали. Бронза — у представителей Калужской области.