Спортсменка из Челябинска завоевала титул чемпионки России по русским шашкам

Жанна Бупеева в шестой раз стала сильнейшей в стране

На завершившемся в Краснодарском крае чемпионате страны по русским шашкам успешно выступили две спортсменки Челябинской области. Жанна Бупеева выиграла состязания в классической программе, а Кристина Ватолина — в быстрой (блиц) и молниеносной (рапид) игре.

Международный гроссмейстер Жанна Бупеева впервые звание чемпионки России завоевала в 13-летнем возрастет. В настоящее время она является шестикратной чемпионкой России и одной из самых титулованных шашисток нашей страны. По словам самой спортсменки, теперь ее цель — в один год стать чемпионкой страны по русским и стоклеточным шашкам.

Второе место в классической программе завоевала гроссмейстер Кристина Ватолина из Челябинска. Причем она, как и Жанна, набрала 13 очков. Победителя в этом виде программы определили лишь по дополнительным показателям, которые у Кристины были ниже. Впрочем, она взяла реванш в двух других видах, став сильнейшей в рапиде и блице.