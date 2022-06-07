На Кубке России по шашкам три медали завоевала южноуральская спортсменка

У Жанны Бупеевой — золото, серебро и бронза в различных видах программы

Южноуральская спортсменка Жанна Бупеева завоевала три медали на Кубке России по шашкам. На соревнованиях в Краснодарском крае челябинка стала победителем в быстрой игре (рапиде), заняла второе место в «классике» и бронзу — в блице, сообщает Федерация шашек России.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 18 регионов. У женщин в классическом виде программы по русским шашкам победу одержала мастер спорта Тунаара Федорова из Республики Саха (Якутия), прошедшая всю дистанцию без поражений. Второй стала гроссмейстер Жанна Бупеева (Челябинская область), уступившая победительнице по дополнительным критериям. Бронза — у гроссмейстера Матрены Ноговицыной (Республика Саха).

Отметим, что Жанна Бупеева взяла реванш в быстрой игре, став победителем турнира. Кроме того, в ее активе и бронза в блице. Тренируется спортсменка у челябинского гроссмейстера, председателя региональной федерации шашек Алексея Шонина.