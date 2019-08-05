В Челябинске пройдут открытые соревнования по боксу среди юниоров

Турнир пройдет со 2 по 7 сентября.

В Челябинске пройдут пятые открытые Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди юниоров, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Турнир является международным и входит в официальный календарный план спортивных мероприятий федерации бокса России. В этом состязании победителю среди юниоров (17-18 лет) присваивается звание «мастер спорта России», а призеры турнира получают звания «кандидат в мастера спорта России».

Отмечается, что с каждым годом растет число участников. В 2018 году Челябинск принял у себя более 120 спортсменов-юниоров со всей России и зарубежных стран – Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Китая. Организаторы мероприятия обещают, что на турнире в этом году количество спортсменов и стран-участниц увеличится. Все благодаря серьезной подготовке мероприятия, на котором будет самое честное судейство и красочные бои.

Все состязания пройдут в легкоатлетическом манеже Уральского государственного университета физической культуры.