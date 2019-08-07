В Болгарии завершился международный турнир «Балкан» по боксу. В соревнованиях участвовали 80 спортсменок из 12 стран.
Анастасия Белякова из Златоуста, заслуженный мастер спорта, завоевала «золото» соревнований, одержав три победы. Она взяла верх над соперницами из Венгрии, Болгарии и Польши.
Отметим, что Анастасия уже готовится к чемпионату мира, который пройдет в начале октября в Улан-Удэ.
Анастасия Белякова является самым титулованным боксером Челябинской области. Она победительница первых Европейских игр, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира и Европы 2014, шестикратная чемпионка России. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.