Челябинка завоевала «золото» на турнире по боксу

Международные соревнования проходили в Болгарии.

В Болгарии завершился международный турнир «Балкан» по боксу. В соревнованиях участвовали 80 спортсменок из 12 стран.

Анастасия Белякова из Златоуста, заслуженный мастер спорта, завоевала «золото» соревнований, одержав три победы. Она взяла верх над соперницами из Венгрии, Болгарии и Польши.

Отметим, что Анастасия уже готовится к чемпионату мира, который пройдет в начале октября в Улан-Удэ.

Анастасия Белякова является самым титулованным боксером Челябинской области. Она победительница первых Европейских игр, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира и Европы 2014, шестикратная чемпионка России. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.