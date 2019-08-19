Челябинский боксер выиграл второй бой на профессиональном ринге

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе, США.

17 августа в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе, США состоялся второй бой челябинца Дмитрия Юна на профессиональном ринге.

На этот раз соперником 25-летнего боксера оказался американец Хавьер Мартинес, который старше южноуральца на 11 лет. Он за свою карьеру провел 6 профессиональных боев, в которых одержал две победы и потерпел четыре поражения. Поединок Юна и Мартинеса продолжался все шесть раундов и закончился в пользу россиянина единогласным решением судей.

Напомним, что профессиональный дебют Дмитрия Юна состоялся в конце июня в городе Темекула, штат Калифорния. Южноуралец одолел 22-летнего мексиканца Хосе Антонио Меза, на счету которого было девять профессиональных боев, включающие шесть побед и три поражения.

Отметим, что Дмитрий Юн — мастер спорта России, четырехкратный победитель первенств страны среди юношей и юниоров, победитель летней спартакиады учащихся России, Кубка страны, медалист первенства Европы, серебряный призер чемпионата мира среди студентов. Дважды признавался лучшим молодым боксером России.

Напомним, что Дмитрий является подопечным опытного менеджера Эгиса Климаса, а также он тренируется в одном зале со своим знаменитым земляком Сергеем Ковалевым, у которого 24 августа в Челябинске на ледовой арене «Трактор» состоится бой с британцем Энтони Ярдом за титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации.